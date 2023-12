Concert du pianiste Viktor Lazarov Centre culturel de Serbie Paris, 13 décembre 2023, Paris.

Concert du pianiste Viktor Lazarov Mercredi 13 décembre, 19h30 Centre culturel de Serbie Entrée libre et gratuite

Viktor Lazarov a une double formation de pianiste de l’École de musique Schulich de l’Université McGill de Montréal, et de musicologue à la Faculté de musique de l’Université de Montréal. Depuis 2017, il a organisé et s’est présenté comme soliste dans plus de 30 récitals et concerts-conférences à travers le Canada et en Europe. Ses études et ses prestations musicales lui ont rapporté plusieurs prix et bourses, dont la prestigieuse Bourse d’étude supérieures du Canada du Conseil de recherche en sciences humaines, ainsi qu’un prix Opus pour l’Article de l’année octroyé par le Conseil québécois de la musique en 2021.

En tant que pianiste et musicologue, Viktor présente régulièrement ses travaux lors de conférences et concerts en Europe, aux États-Unis et au Canada. Il a organisé un concert-conférence dans le cadre du Festival Bach en novembre 2023, et s’est produit en tant que soliste dans la série de concerts « piano marathon » organisés par la Société de musique contemporaine du Québec.

Le 15 décembre 2023, Viktor présentera une conférence intitulée « Donner forme à une œuvre baroque par l’exploration des styles d’interprétation au piano. Résultats d’une étude de cas » à l’Université Paris-Saclay dans le cadre du colloque Paroles de musiciens. Du 18 au 22 décembre, il présentera ses recherches sur l’analyse des styles d’interprétation à l’Académie serbe des sciences et des arts (SANU) et donnera un concert solo dans le cadre du festival BUNT à Belgrade.

Trois générations de compositeurs serbes – Œuvres pour piano interprétées par Viktor Lazarov

– Miodrag Lazarov Pashu (né en 1949)

Valse

– Snežana Nešić (née en 1973)

Bolero in dark red

– Léo Purich (né en 1999)

Sonate pour piano no 2 op.136

1) Moderato con moto — Adagio tranquillo

2) Andante – Vivace – Adagio cantabile – Vivace

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint-Martin, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France Le Centre culturel de Serbie à Paris a été fondé en 1973, d'abord en tant que Centre de culture et d'information de Yougoslavie, avec pour mission de faire connaître au public français et international les contenus culturels et scientifiques du pays, dans le but d'affirmer la réputation de la Yougoslavie dans le monde. Six ans plus tard, le Centre déménage et s'installe à son adresse actuelle, dans la rue Saint-Martin, où sa nouvelle position en face du Centre Georges Pompidou, un des plus grands centres d'art contemporain, lui confère un prestige et une visibilité exceptionnelle sur la carte culturelle parisienne. Aujourd'hui, le Centre culturel de Serbie est toujours ouvert au public français et européen, et à travers ses activités permet au public de découvrir la richesse, la diversité et l'authenticité de la culture et de l'art serbes. En collaboration étroite avec les artistes et les institutions en Serbie, le Centre présente le patrimoine culturel du pays, mais accueille et soutient également les artistes contemporains et les jeunes talents en leur offrant un espace où ils peuvent exposer et s'exprimer. Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T19:30:00+01:00 – 2023-12-13T21:00:00+01:00

