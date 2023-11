Jazzycolors 2023 || Anya Radinović et Mamadou Traoré Centre culturel de Serbie Paris, 2 décembre 2023, Paris.

A l’occasion de l’édition 2023 du festival Jazzycolors organisé par FICEP, le Centre culturel de Serbie organise un concert de la pianiste Anya Radinović et du percussionniste Mamadou Traoré, le samedi 2 décembre 2023 à 20h.

⚠️ Les réservations sont obligatoires au 01 42 72 50 50.

La pianiste Anya Radinović présente son nouveau projet artistique qui porte sur un mariage original des sonorités du piano et des percussions africaines. Ce projet incarne un mélange harmonieux entre l’élégance de la musique classique, la riche diversité des musiques du monde et la créativité du jazz, avec un engagement dans la réinterprétation des pièces classiques emblématiques, leur offrant une nouvelle dimension artistique. La riche dentelle rythmique est dans l’ADN de ce projet, grâce à un éventail sonore des différents instruments percussifs de Mamadou Traoré de la musique traditionnelle Manding et des captivantes formes rythmiques qui en dérivent. Cet élan musical est allié à la sensualité du tango et la rigueur de musique classique, portée par les harmonies savoureuses qui font danser le public.

Après sa première éducation musicale à l’école de musique « Josip Slavenski » de Novi Sad, dans sa Serbie natale, Anya s’installe à Paris en 2006 où elle commence ses études au Conservatoire de Paris et au Conservatoire de Boulogne-Billancourt. Elle poursuit son perfectionnement pianistique au Conservatoire d’Amsterdam dans la classe de Naum Grubert en 2010, où elle forme un goût pour la musique de Rachmaninov et Scriabine. Après quelques formations supplémentaires à l’Ecole normale de musique à Paris, elle fait couronner son riche parcours scolaire et universitaire par un Master en Musicologie à la Sorbonne Université (de 2014 à 2016).

En parallèle de sa formation classique, elle explore d’autres horizons musicaux grâce à la foisonnante communauté internationale parisienne. Elle retrouve le souffle rythmique de la tradition musicale balkanique dans la musique africaine, arabe, caucasienne et latino-américaine, tout en s’ouvrant grâce à ses amis brésiliens, arméniens, géorgiens et azerbaïdjanais, entre autres, à un nouvel univers sonore qui sera sans doute à l’origine de son chemin artistique d’aujourd’hui.

Depuis lors, Anya se produit régulièrement sur les grandes scènes d’Europe, d’Etats-Unis, d’Asie, ainsi que l’Amérique Latine (Buenos Aires). Aujourd’hui, Anya vit et travaille à Paris, en tant que professeure, mais aussi comme pianiste concertiste.

Percussionniste sénégalais, Mamadou Traoré est immergé dans la musique traditionnelle Manding de son pays d’origine depuis son plus jeune âge, où il est très vite repéré comme un surdoué du rythme. Il se forme à la source en accompagnant les cérémonies traditionnelles locales. Ses débuts sur scène se font à travers plusieurs projets de ballets et théâtre, avec les troupes de danse comme Ballet Kassoumey, Ballet Batou Galeng Bi et Espace Solo Badé, avant d’intégrer la célèbre école de danse internationale des Sables de Toubab Diallo en tant que percussionniste.

Après son arrivée en France en 2005, il se produit régulièrement sur les scènes parisiennes (Point Ephémère, le Grand Rex, La Java et Les Mains d’Oeuvres parmi d’autres), ainsi qu’européennes (tournées en Allemagne, Espagne, Belgrade, ou encore Biennale de la Danse de La Haye). Il est le collaborateur des troupes de Georges Momboye, Doman Doman, Alma Luma et So Do Samba, avant la création de son groupe Tio Percussion « Musiques et Danses spectaculaires Manding » en 2010, où il réunit une équipe de musiciens et danseurs professionnels qui interprètent ses propres créations musicales. La troupe tourne dans toute la France depuis 2011.

Mamadou Traoré est aujourd’hui un pédagogue, investi dans l’enseignement des percussions de l’Afrique de l’Ouest, mais aussi un facteur d’instruments traditionnels du pays manding. Son dernier projet artistique est le duo avec la pianiste Anya Radinović, dans la fusion du piano et des percussions dans la réinterprétation des grands pièces classiques mais aussi dans les nouvelles créations.

Anya Radinović – piano

Mamadou Traoré – percussions

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint-Martin, 75004 Paris

