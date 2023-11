Exposition || « Belgrade : Paris – Les liens artistiques Centre culturel de Serbie Paris, 30 novembre 2023, Paris.

️ Le vernissage de l’exposition « Belgrade : Paris – Les liens artistiques » aura lieu le 30 novembre 2023 à 19h30 au Centre culturel de Serbie.

L’exposition présente les œuvres de plusieurs artistes de la génération intermédiaire et plus jeune qui créent soit à Paris, soit sont étroitement liés à la scène artistique parisienne par leur esthétique, leurs influences, leur éducation et leur perfectionnement artistique. Ces artistes ont également des liens avec Belgrade, que ce soit par leur origine, leur éducation ou leur lieu de travail. La pluralité artistique distinctive présentée lors de cette exposition témoigne une fois de plus de la beauté qui réside dans la diversité des expressions, des thèmes et des techniques artistiques spécifiques. Dans une palette allant de toiles classiques et de dessins, jusqu’aux objets, aux installations textiles et aux œuvres vidéo, nous pouvons suivre l’authentique langage personnel de chaque auteur et l’unicité de sa poétique. Individuellement riches, les carrières de ces artistes sont maintenant présentées sous la lumière d’une catégorie qui les relie d’une certaine manière, à savoir, sous l’influence conjointe de Belgrade et de Paris, non seulement en tant que grandes villes, mais aussi en tant que foyers d’une vie culturelle et artistique florissante.

Le Musée de la Ville de Belgrade recense un grand nombre d’œuvres d’artistes qui ont développé leur langage pictural sous l’influence de la France et de Paris. Les œuvres des peintres mentionnés appartenant à la génération plus ancienne ont rejoint la collection du musée par le biais d’acquisitions initiales par la municipalité, de dons, et de légations, qui sont une pratique traditionnelle et chère à la société serbe. Le musée continue d’acquérir en permanence des œuvres d’art de nos contemporains en suivant leurs parcours, tant sur la scène internationale que nationale. De cette manière, les collections du Musée de la Ville de Belgrade témoignent non seulement des événements historiques, mais aussi des courants artistiques les plus importants. Le lien contemporain entre la scène artistique de Belgrade et celle de Paris se manifeste également dans la reconnaissance et la promotion de nouvelles idées et pratiques artistiques, dans l’affirmation de la multiculturalité et des récits multimédias. En montant des expositions telles que « Belgrade : Paris – liens artistiques » au Centre culturel de Serbie à Paris, nous œuvrons à la consolidation des liens tissés entre les deux villes et les deux peuples, à l’enrichissement de ceux-ci avec de nouveaux contenus tout en permettant un aperçu d’une partie de l’œuvre de plusieurs artistes pour lesquels lesdits liens serbo-français ont été particulièrement précieux.

Artistes : Damjan Kovačević, Vladimir Lalić, Mihael Milunović, Filip Mirazović, Bogdan Pavlović, Milivoj Miško Pavlović, Marko Velk, Vuk Vidor, Brankica Žilović.

En tant qu’événement spécial, exclusif à la soirée de vernissage de l’exposition « Belgrade : Paris – Les liens artistiques » le 30 novembre à partir de 19h30, nous aurons le privilège de vous présenter la vidéo intitulée « Héros » de Marina Abramović, faisant partie de la collection du Musée de la Ville de Belgrade. Les réalisations artistiques de Marina Abramović transcendent les concepts de lieu, de ville ou de continent. Cependant, ses racines artistiques, sa formation et ses premières performances sont intimement liées à Belgrade. Sa présence à Paris, ses séjours dans les académies parisiennes et son engagement dans les arts de la scène de la capitale française illustrent de la meilleure façon qui soit sa dimension artistique universelle.

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint-Martin, 75004 Paris Le Centre culturel de Serbie à Paris a été fondé en 1973, d'abord en tant que Centre de culture et d'information de Yougoslavie, avec pour mission de faire connaître au public français et international les contenus culturels et scientifiques du pays, dans le but d'affirmer la réputation de la Yougoslavie dans le monde. Six ans plus tard, le Centre déménage et s'installe à son adresse actuelle, dans la rue Saint-Martin, où sa nouvelle position en face du Centre Georges Pompidou, un des plus grands centres d'art contemporain, lui confère un prestige et une visibilité exceptionnelle sur la carte culturelle parisienne. Aujourd'hui, le Centre culturel de Serbie est toujours ouvert au public français et européen, et à travers ses activités permet au public de découvrir la richesse, la diversité et l'authenticité de la culture et de l'art serbes. En collaboration étroite avec les artistes et les institutions en Serbie, le Centre présente le patrimoine culturel du pays, mais accueille et soutient également les artistes contemporains et les jeunes talents en leur offrant un espace où ils peuvent exposer et s'exprimer. Entrée libre et gratuite

