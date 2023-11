Jazzycolors – See Pole See Trio Centre culturel de Serbie Paris, 25 novembre 2023, Paris.

Samedi 25 novembre, 20h00 Centre culturel de Serbie

See Pole See Trio

Dans le cadre de la 21ème édition du festival Jazzycolors

Le trio a été fondé à l’été 2021 pour « Tallinn ’67 », une exposition crée par l’Union estonienne de jazz et le festival Jazzkaar. Le concept du trio est de moderniser les succès estoniens des années 60 en les traduisant dans le langage musical contemporain. Ce trio a évolué, passant d’un simple projet et devenant un groupe appelé See Pole See.

Le charme du trio réside dans la combinaison des chansons des années 60 et de la musique d’improvisation moderne. En plus des instruments propres au jazz, les musiciens utilisent également de l’électronique en direct sur scène, et s’inspirent également de l’esthétique nordique. L’expression directe à travers l’interprétation et l’improvisation joue pour eux un rôle important, tout en respectant la nature originale des chansons. La musique de See Pole See s’adresse à tous, que ce soit à l’auditeur curieux en quête de langues étrangères et inconnues à travers le chant, ou à ceux en recherche d’un voyage de découverte à travers l’électronique, les timbres intrigants de l’accordéon et les sons modernes de l’Estonie.

En avril 2023, See Pole See a sorti un premier album intitulé Upcycled 60’s.

Jana Kütt – chant

Tobias Tammearu – saxophone ténor, effets

Robert Rebane – accordéon, guitare basse, effets

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

