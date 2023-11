Exposition || Collection de la biennale Estampe de Čačak « 12-22 » Centre culturel de Serbie Paris, 15 novembre 2023, Paris.

Le vernissage de l’exposition de la collection de la biennale Estampe de Čačak « 12-22 » aura lieu le 15 novembre 2023 à 19h au Centre culturel de Serbie.

Le nom de l’exposition « 12-22 » symbolise les 10 ans de la création de la biennale Estampe de Čačak, dont la première édition a eu lieu en 2012. Depuis, la biennale a réuni plus de 500 artistes venus de plus de 70 pays du monde entier.

L’exposition « 12-22 » présentera une sélection de 38 œuvres graphiques qui font partie de la collection de la biennale, et qui sont les œuvres plus représentatives de 38 auteurs serbes. L’accent est mis sur des œuvres significatives sur la scène artistique serbe, qui expriment le moment où elles ont été créées. La sélection d’œuvres est un panorama de la pratique contemporaine de l’art graphique sur la scène artistique nationale, et est imprégnée des expressions artistiques spécifiques de diverses techniques graphiques ; ces techniques soutiennent les dimensions illimitées de l’imagination humaine dans la création, et dans l’intégration artistique de l’exprimé.

La promotion de la Serbie, de la scène graphique serbe, ainsi que de Čačak, qui est cette année la première capitale culturelle de Serbie avec le programme Čačanska Rodna, représentent une forte impulsion et une contribution au renforcement des relations culturelles franco-serbes, et rapproche ainsi la scène artistique serbe à la scène artistique française.

Le projet est financé par le ministère de la Culture de la République de Serbie et la ville de Čačak, et est mis en œuvre par l’association pour la promotion de l’art multi-original de Čačak en coopération avec le Centre culturel de Serbie à Paris.

Du 15 novembre au 25 novembre 2023.

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint-Martin, 75004 Paris

Du 15 novembre au 25 novembre 2023.

Entrée libre et gratuite

