Projet multidisciplinaire || Carte Blanche de Nina Živančević Centre culturel de Serbie Paris, 2 novembre 2023, Paris.

Le projet multidisciplinaire « Carte Blanche de Nina Živančević » sera inauguré le 2 novembre 2023 à 19h au Centre culturel de Serbie.

Le projet se donne pour objectif de mettre en lumière les 40 ans de travail de Nina Živančević, artiste, poète, professeur, critique et théoricienne dans différents domaines de la culture tels que la traduction littéraire, l’écriture de création, le journalisme, la critique littéraire et artistique, ainsi que le théâtre.

L’inauguration du projet débutera le 2 novembre 2023 à 19h, avec le vernissage de l’exposition « Nina et ses artistes ». L’exposition sera en place tout au long du projet et s’inspire de deux ouvrages de Nina Živančević : Les femmes nomades et Onze femmes artistes nomades et slaves.

Par la suite, et jusqu’au 10 novembre, un programme riche et varié permettra de découvrir divers domaines dans lesquels Nina Živančević a exercé : le cinéma, la traduction littéraire, la performance et le théâtre, entre autres. Conférences, tables rondes, masterclass ainsi que projections et performances sont au programme.

Le programme complet du projet sera disponible dans le catalogue d’exposition qui sera distribué au Centre culturel de Serbie.

Du 2 au 10 novembre 2023.

– Jeudi 2 novembre 2023 à 19h : Inauguration du projet et vernissage de l’exposition « Nina et ses artistes »

– Vendredi 3 novembre 2023 à 19h : Table ronde « Le film fait son cinéma »

– Samedi 4 novembre 2023, 17h-18h30 : Projection d’un court-métrage de Pierre Merejkowsky « Un confiné qui se tient sage » suivi d’une masterclass

– Mardi 7 novembre 2023 : 17h : Masterclass « Inspiration cinématographique pour la vie quotidienne » de Helena Kominac ; 19h : Projection de pièces de théâtre et de performances de Nina Zivančević

– Mercredi 8 novembre 2023 : 18h30 : Table ronde « Théâtre ou performance ? La nouvelle avant-garde du 21ème siècle » ; 20h : Courtes performances de Ivana Vujić, Compagnie De Lo De Là (Laurent Schuh), Emilie Sandre et Philippe Tancelin (10 minutes).

– Jeudi 9 novembre 2023 à 18h30 : Performances et chorégraphies – « CE QU’ON NE PEUT TOUCHER et QUI NOUS TOUCHE »

– Vendredi 10 novembre 2023 : 17h – 19h : « La Tour de Babel » – table ronde sur l’écriture, la littérature et la traduction littéraire ; 20h : Lectures d’œuvres

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint-Martin, 75004 Paris Paris 75004 Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T19:00:00+01:00 – 2023-11-02T21:00:00+01:00

2023-11-09T11:30:00+01:00 – 2023-11-09T19:30:00+01:00

Radovan Hiršl, « Orphée » – détail, Zürich, circa 2010