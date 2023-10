Concert-conférence || Les chants de Miloje Milojević Centre culturel de Serbie Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le concert-conférence « Les chants de Miloje Milojević » du Duo Intima aura lieu le jeudi 19 octobre 2023 à 19h au Centre culturel de Serbie.

Le concert-conférence présentera la vie et le travail de création du compositeur Miloje Milojević, une des personnalités les plus importantes des domaines de la musique et de la culture serbe dans la première moitié du 20e siècle.

Grâce à l’éducation qu’il a acquise à la Faculté de philosophie de Belgrade ainsi qu’aux académies de musique de Munich et de Prague, il a élargi ses horizons artistiques, et a enrichi son travail de compositeur d’aspirations contemporaines européennes. Il fut le premier Serbe à obtenir un doctorat en études musicales.

Pendant plusieurs années, il a été professeur d’histoire de la musique à la Faculté de philosophie à Belgrade, et après avoir fondé l’Académie de musique de Belgrade, il est également devenu son professeur de composition.

Il avait un intérêt particulier pour la musique de chambre, et a écrit un grand nombre de compositions pour divers instruments solo et pour divers ensembles de chambres.

Aujourd’hui, on peut affirmer que l’entièreté de son œuvre dans le domaine culturel et artistique, à laquelle il fut entièrement consacré jusqu’à la fin de sa vie, a exercé une influence déterminante sur la modernisation de la musique en Serbie dans la première moitié du 20e siècle.

C’est dans le domaine du chant que Miloje Milojević a laissé certaines de ses compositions les plus réussies, que le Duo Intima, composé de Jovanka Mihajlović (soprano) et Jelena Ćirković (pianiste) interprétera lors du concert. Le Duo Intima se consacre depuis plusieurs années à la recherche et à l’interprétation de chants solo de compositeurs serbes, en mettant l’accent sur des chants méconnus et rarement interprétés.

Le Duo Intima interprétera une sélection de chants de Milojević, qui sera entrecoupée par une sélection de vidéos et de photographies présentant sa vie et son travail de manière chronologique.

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint-Martin, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Paris Île-de-France 01 42 72 50 50 http://www.ccserbie.com https://www.facebook.com/kulturnicentarsrbije/;https://twitter.com/CCdeSerbie;https://www.instagram.com/centrecultureldeserbie/?hl=en Le Centre culturel de Serbie à Paris a été fondé en 1973, d’abord en tant que Centre de culture et d’information de Yougoslavie, avec pour mission de faire connaître au public français et international les contenus culturels et scientifiques du pays, dans le but d’affirmer la réputation de la Yougoslavie dans le monde. Six ans plus tard, le Centre déménage et s’installe à son adresse actuelle, dans la rue Saint-Martin, où sa nouvelle position en face du Centre Georges Pompidou, un des plus grands centres d’art contemporain, lui confère un prestige et une visibilité exceptionnelle sur la carte culturelle parisienne. Aujourd’hui, le Centre culturel de Serbie est toujours ouvert au public français et européen, et à travers ses activités permet au public de découvrir la richesse, la diversité et l’authenticité de la culture et de l’art serbes. En collaboration étroite avec les artistes et les institutions en Serbie, le Centre présente le patrimoine culturel du pays, mais accueille et soutient également les artistes contemporains et les jeunes talents en leur offrant un espace où ils peuvent exposer et s’exprimer. Entrée libre et gratuite

2023-10-19T19:00:00+02:00 – 2023-10-19T21:00:00+02:00

