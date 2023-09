Exposition || Nadežda Petrović à Paris Centre culturel de Serbie Paris, 11 octobre 2023, Paris.

L’exposition « Nadežda Petrović à Paris », organisée à l’occasion des cent cinquante ans de la naissance de l’artiste serbe, sera inaugurée le 11 octobre 2023 à 19h30 au Centre culturel de Serbie à Paris. L’exposition est organisée en collaboration avec le Musée d’Art contemporain de Belgrade.

️ Nadežda Petrović (1873 – 1915) était une personne polyvalente qui s’est investie dans la peinture, la photographie, le travail pédagogique, la critique d’art, l’émancipation des femmes, l’action collective ainsi que les questions sociopolitiques, au cours de la période de troubles historiques et artistiques du début du 20ème siècle. Aujourd’hui, plus d’un siècle et demi plus tard, l’art de Nadežda Petrović peut être vu comme l’œuvre fondatrice d’une femme qui a été pionnière dans presque tout ce qu’elle a entrepris, en particulier dans le domaine artistique.

L’approche de Nadežda à la peinture est le résultat de sa scolarité à Munich et de ses séjours à Paris et en Italie, mais aussi de son retour constant en Serbie, qui se reflète à travers des thèmes de symbolique nationale. Sa peinture est reconnue comme moderniste et peut être divisée en plusieurs périodes : l’époque de ses études à Munich, d’abord ; puis la période serbe en plusieurs étapes, la première, au début, lorsqu’elle crée dans le style de l’impressionnisme, et plus tard lorsque les œuvres d’un riche expressionnisme coloriste sont créés. Elle se rend ensuite à Paris, où elle poursuit son colorisme adopté et atteint sa pleine maturité ; et enfin la période de guerre, où, tout en y participant comme infirmière, elle peint des œuvres inspirées de son environnement natal, dans le style du colorisme expressionniste.

Les commissaires de l’exposition, Mišela Blanuša et Katarina Krstić, conservatrices au Musée d’Art contemporain de Belgrade, ont créé une exposition à la fois artistique et documentaire, qui présente la vie et l’œuvre de Nadežda Petrović en mettant l’accent sur son court séjour à Paris, entre 1910 et 1912, qui fut artistiquement très intense et significatif. L’exposition est séparée en deux segments. Le premier segment (photographies, correspondance privée, ainsi que films sur la vie et le travail artistique) montre un récit de la vie de l’artiste, qui éclaire son séjour et sa vie à Paris à travers un aspect personnel, expliquant ainsi un moment très significatif de sa créativité. Le deuxième segment présente une partie de son œuvre créée lors de son séjour dans la capitale française – des reproductions des œuvres d’art les plus importantes de cette période et de courtes élaborations textuelles stylistiques et formelles à leur sujet seront montrées.

Centre culturel de Serbie 123 rue Saint-Martin, 75004 Paris Entrée libre et gratuite

Nadežda Petrović, Cavaliers rouges (Cavaliers dans le bois de Boulogne), vers 1910, Musée d’art contemporain de Belgrade