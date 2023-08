Exposition || Verre de Paraćin : Nostalgie cristalline Centre culturel de Serbie Paris, 2 septembre 2023, Paris.

Exposition || Verre de Paraćin : Nostalgie cristalline 2 – 22 septembre Centre culturel de Serbie Entrée libre et gratuite

L’exposition multimédia « Verre de Paraćin : Nostalgie cristalline », conçue par Hristina Mikić et Estela Radonjić-Živkov, sera inaugurée le 2 septembre 2023 à 19h30.

L’exposition est consacrée à la verrerie en Serbie présentée à travers le développement historique de l’Usine de verre serbe de Paraćin et de la production de cristal, ainsi qu’à travers les expressions contemporaines en cristal des designers locaux, grâce auxquelles. ce cristal vit sa nouvelle vie.

Le programme de l’exposition sera enrichi par l’atelier Lab de la Verrerie Créative, un laboratoire expérimental de la préservation et de la transmission des techniques anciennes de décoration du verre, qui aura lieu le 5 septembre 2023 à 17h au Centre culturel de Serbie. Ce sera l’occasion pour les participants de se familiariser avec les techniques de décoration et de peinture sur verre et d’apprendre à les maîtriser, lors de l’atelier animé par Tijana Pešić.

⚠️ RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES POUR L’ATELIER A L’ADRESSE E-MAIL : diana.koprivica@ccserbie.com

Du 2 au 23 septembre.

2023-09-02T19:30:00+02:00 – 2023-09-02T21:30:00+02:00

2023-09-22T11:30:00+02:00 – 2023-09-22T19:30:00+02:00

