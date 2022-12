Un amour d’abeille Centre Culturel de Semoy Semoy Catégories d’évènement: Loiret

Un amour d’abeille Centre Culturel de Semoy, 4 décembre 2022, Semoy. Un amour d’abeille Dimanche 4 décembre, 15h00 Centre Culturel de Semoy « Un amour d’abeille » par Bénédicte Bianchin et Michèle Guillet Spectacle tout public dès 5 ans Centre Culturel de Semoy 141 Rue du Champ Luneau Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire Depuis la nuit des temps, on connaît les abeilles. Ce petit insecte à part dans le règne animal, est présent dans toutes les cultures, dans tous les pays. Virgile les chantait dès l’antiquité. Grecs, romains, égyptiens, leur accordaient des pouvoirs surnaturels. L’abeille était respectée, aimée, remerciée pour son miel. Elle accompagnait la vie des hommes, produisant ce merveilleux cadeau. Et nous ! Comment l’avons-nous remerciée ? Pollution, insecticides, des problèmes sévères qui mettent sa vie en danger…. et la nôtre par la même occasion. Les abeilles sont indispensables au maintien de la biodiversité et de l’équilibre naturel. L’histoire des ruches et des abeilles est indissociable de l’histoire de l’humanité.

2022-12-04T15:00:00+01:00

2022-12-04T16:00:00+01:00 Didier Degironde

