Le travail par l’objet Samedi 16 septembre, 15h00 Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon Entrée libre

L’association KER1856 met en lumière le patrimoine matériel et immatériel de la commune à travers le thème du travail. L’accent est porté sur les activités rurales, maritimes, touristiques et commerciales, grâce à une présentation d’objets iconiques ou méconnus, témoins du monde du travail à St Pierre Quiberon. Des ateliers de présentation et des courtes vidéos completeront cette exposition.

Centre culturel de Saint-Pierre Quiberon rue curie 56510 Saint-Pierre Quiberon Portivy 56510 Morbihan Bretagne http://www.saintpierrequiberon.fr http://www.saintpierrequiberon.fr/equipements-culturels/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:45:00+02:00

KER1856