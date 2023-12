Conférence Mystère des Pyramides Centre Culturel de Rognonas Rognonas, 2 février 2024 20:30, Rognonas.

Rognonas,Bouches-du-Rhône

Conférence Mystère des Pyramides au Centre culturel..

2024-02-02 20:30:00 fin : 2024-02-02 . .

Centre Culturel de Rognonas Place du Marché

Rognonas 13870 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mystery of the Pyramids conference at the Centre culturel.

Conferencia sobre el Misterio de las Pirámides en el Centro Cultural.

Konferenz Mysterium der Pyramiden im Kulturzentrum.

