13 janvier 2023 : HK à la sauce belge, en concert à Rixensart (BE) Centre culturel de Rixensart Genval Catégories d’évènement: Genval

Nivelles

13 janvier 2023 : HK à la sauce belge, en concert à Rixensart (BE) Centre culturel de Rixensart, 13 janvier 2023, Genval. 13 janvier 2023 : HK à la sauce belge, en concert à Rixensart (BE) Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 Centre culturel de Rixensart

Tarif plein : 18€ / Prix réduit (étudiant – senior – demandeur d’emploi) : 12€ / Article 27 : 1,25€

Retrouvez HK en formule acoustique accompagné de musiciens belges ! Centre culturel de Rixensart 38 Place Communale 1332 Genval Genval 1332 Nivelles Brabant wallon [{« link »: « https://fb.watch/gQu9YMo–A/ »}, {« link »: « https://fb.watch/gQtZ3xC7NK/ »}, {« link »: « https://www.ccrixensart.be/evenements/hk-u00e0-la-sauce-belge »}] Chanteur, écrivain, poète… HK, le raconteur d’histoires, nous embarque à chacune de ses créations dans un univers de résistance musicale, poétique et dansante, rêveuse et entraînante, combative autant que fraternelle. Il revient en Belgique en janvier 2023 pour une tournée cuisinée « à la sauce belge » ; une série de concerts acoustiques et intimistes, pour tout public, accompagné d’une belle équipe de musicien-nes belges : Lorcan Fahy au violon ainsi qu’à la mandoline, Pascal Chardome à la guitare, et Lolita Pariaud à l’accordéon. Extraits vidéo : https://fb.watch/gQu9YMo–A/ https://fb.watch/gQtZ3xC7NK/ Ils seront en concert le vendredi 13 JANVIER 2023 à 20h30, au Centre culturel de Rixensart. Adresse : Place communale, 38 – 1332 Genval

Pour réserver vos places : https://www.ccrixensart.be/evenements/hk-à-la-sauce-belge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T20:30:00+01:00

2023-01-13T22:00:00+01:00 @ Live Moments

Détails Catégories d’évènement: Genval, Nivelles Autres Lieu Centre culturel de Rixensart Adresse 38 Place Communale 1332 Genval Ville Genval lieuville Centre culturel de Rixensart Genval Departement Nivelles

Centre culturel de Rixensart Genval Nivelles https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/genval/

13 janvier 2023 : HK à la sauce belge, en concert à Rixensart (BE) Centre culturel de Rixensart 2023-01-13 was last modified: by 13 janvier 2023 : HK à la sauce belge, en concert à Rixensart (BE) Centre culturel de Rixensart Centre culturel de Rixensart 13 janvier 2023 Centre culturel de Rixensart Genval Genval

Genval Nivelles