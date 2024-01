Encanto, la fantastique famille madrigal Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse, jeudi 22 février 2024.

Encanto, la fantastique famille madrigal Projection – Animation, J. Bush, C. Castro Smith, 1h43 – dès 6 ans Jeudi 22 février, 15h00 Centre Culturel de Quartier Soupetard Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T15:00:00+01:00 – 2024-02-22T16:43:00+01:00

Fin : 2024-02-22T15:00:00+01:00 – 2024-02-22T16:43:00+01:00

Au coeur des montagnes de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, appelée Encanto. Lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir…

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 99 70 https://soupetard.toulouse.fr Le Centre d’animation Soupetard accueille trois centres de loisirs et deux Accueils jeunes. Il offre des ateliers musicaux et d’arts plastiques. Des stages ainsi que des sorties famille sont également organisés. Le centre héberge aussi des ateliers associatifs.Tout au long de la saison, il accueille des pièces de théâtre et des concerts, ainsi que des spectacles et des contes pour les plus jeunes. Il programme aussi plusieurs expositions à caractère artistique ou pédagogique.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle septembre 2020 – janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020-2021 du territoire Toulouse EstLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37

© Walt Disney Germany 5