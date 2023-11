Exorde Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse, 11 janvier 2024, Toulouse.

Exorde Jeudi 11 janvier 2024, 19h30 Centre Culturel de Quartier Soupetard Entrée libre dans la limite des places disponibles

Exorde est un immense terrain de jeu dans lequel la compagnie Ligeia va se rencontrer, s’apprivoiser. Sur le plateau, six individus s’unissent afin de tisser un lien en constante évolution. De cette volonté d’évoluer et de repousser les limites du possible émane une danse sensitive et explosive où régneront adrénaline et incertitude. Cette chorégraphie questionne la notion d’équilibre et l’insatiable désir de repousser les limites. Jusqu’où peut-on aller avant d’atteindre le point de non-retour où le jeu devient dangereux ?

Chorégraphie Noam Mehhat et Nathan Sage

Interprétation Noam Mehhat, Nathan Sage, Mathilde Montginoux, Thomas Gounot, Amélie Lampidecchia & Antonin Muno

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 99 70 https://soupetard.toulouse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T19:30:00+01:00 – 2024-01-11T20:30:00+01:00

