Fuite(s) pour Flûte(s) Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse, 9 décembre 2023, Toulouse.

Fuites pour flûtes est un concert visuel à voir et à entendre, à regarder et à écouter dans une atmosphère onirique et intimiste. Il y a des fuites ! La chute d’une goutte s’arrête lorsque cette dernière rencontre un obstacle. La « mort » de la chute donne naissance au son. Les gouttes chutent sur des lames métalliques. Le hasard du bruit des gouttes laisse place à la musique.

Il y a des flûtes ! Les mélodies de la flûtiste s’entremêlent pour donner naissance à une musique adaptée à cette instrumentation inédite et à ses sonorités. La musique trouve alors son unité dans cet instrumentarium unique et original. Ils font tomber le quatrième mur de la boîte à musique et nous proposent une immersion dans une performance d’une grande maîtrise, originale et fascinante.

Interprétation, composition et arrangements musicaux Lucie Jahier / Concepteur et technique gouttes d’eau Léo Rousselet

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 99 76 https://soupetard.toulouse.fr Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T21:00:00+01:00

© Cie le cirque des petites natures