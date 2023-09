Les petites casseroles… que tu trimballes Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse.

Les petites casseroles… que tu trimballes Samedi 18 novembre, 16h00 Centre Culturel de Quartier Soupetard Tarif C

Une clown-vagabonde trimballe une casserole. Guidée par le vent, son errance l’amène jusqu’à un lieu abandonné où les objets témoignent d’une vie passée. Les souvenirs de sa vie passée ressurgissent quand les objets s’animent, la plongeant en quête d’identité.

Création et interprétation Laetitia Sioen

Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Consultez le guide en ligne

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 99 70 https://soupetard.toulouse.fr [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/kiosque/guide-du-tres-jeune-spectateur »}] Le Centre d’animation Soupetard accueille trois centres de loisirs et deux Accueils jeunes. Il offre des ateliers musicaux et d’arts plastiques. Des stages ainsi que des sorties famille sont également organisés. Le centre héberge aussi des ateliers associatifs.Tout au long de la saison, il accueille des pièces de théâtre et des concerts, ainsi que des spectacles et des contes pour les plus jeunes. Il programme aussi plusieurs expositions à caractère artistique ou pédagogique.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle septembre 2020 – janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020-2021 du territoire Toulouse EstLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

2023-11-18T16:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:00:00+01:00

© Estelle Feraud