Concours photo : appel à participation Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse, 1 septembre 2023, Toulouse.

Concours photo : appel à participation 1 septembre – 13 novembre Centre Culturel de Quartier Soupetard Information et participation : concoursphoto.soupetard@mairie-toulouse.fr

Les habitant(e)s du quartier capturent l’instant ! Munissez-vous de vos téléphones, vos appareils photo ou objectifs pour saisir les lumières de votre quartier et découvrez peut-être votre cliché exposé au centre culturel. Cette thématique évoque la période de fin d’année, propice aux illuminations en tous genres. À vous de mettre en lumière votre quotidien ! Des prix seront attribués aux gagnant(e)s.

Exposition des photographies sélectionnées du 4 déc. au 31 jan. 2024

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France

wirestock freepik