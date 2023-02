Cycl’loko – La grande cérémonie Centre Culturel de Quartier Soupetard, 14 avril 2023, Toulouse.

Cycl’loko – La grande cérémonie Vendredi 14 avril, 19h00 Centre Culturel de Quartier Soupetard

Tarif C

Spectacle de théâtre / Cie Monde à part / Épopée sportive et déjantée, avec manipulations d’objets vidéo projetés / Dès 8 ans

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37

05 31 22 99 70 https://soupetard.toulouse.fr Le Centre d’animation Soupetard accueille trois centres de loisirs et deux Accueils jeunes. Il offre des ateliers musicaux et d’arts plastiques. Des stages ainsi que des sorties famille sont également organisés. Le centre héberge aussi des ateliers associatifs.Tout au long de la saison, il accueille des pièces de théâtre et des concerts, ainsi que des spectacles et des contes pour les plus jeunes. Il programme aussi plusieurs expositions à caractère artistique ou pédagogique.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle septembre 2020 – janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020-2021 du territoire Toulouse EstLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur

Comment se réinventer un grand-père en champion super héros ? Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et sa sœur organisent des cérémonies pour célébrer sa carrière et son palmarès. Ensemble ils rejouent les courses de leur aïeul des plus célèbres « classiques » à la Grande Boucle – et tentent ainsi de réparer une histoire familiale cabossée !

De Frédéric David / Avec Pauline Gasnier, Frédéric David & Yann Lefer



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T19:00:00+02:00

2023-04-14T20:10:00+02:00

© Julien Ducos