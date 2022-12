Faune Centre Culturel de Quartier Soupetard, 1 février 2023, Toulouse.

Faune 1 – 26 février 2023 Centre Culturel de Quartier Soupetard

Affiches visibles en réalité augmentée – Adrien M & Claire B × Brest Brest Brest

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37

05 31 22 99 70 https://soupetard.toulouse.fr Le Centre d’animation Soupetard accueille trois centres de loisirs et deux Accueils jeunes. Il offre des ateliers musicaux et d’arts plastiques. Des stages ainsi que des sorties famille sont également organisés. Le centre héberge aussi des ateliers associatifs.Tout au long de la saison, il accueille des pièces de théâtre et des concerts, ainsi que des spectacles et des contes pour les plus jeunes. Il programme aussi plusieurs expositions à caractère artistique ou pédagogique.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle septembre 2020 – janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020-2021 du territoire Toulouse EstLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur

Faune est une série d’affiches grand format à observer avec l’application mobile de réalité augmentée du même nom, facilement téléchargeable. Collées dans le quartier, les affiches invitent à une gymnastique de l’attention et un ré-enchantement du quotidien urbain en forme de jeu de piste.

Conception et direction artistique Claire Bardainne, Adrien Mondot, Arnaud Jarsaillon, Loris Pernoux / Conception et développement informatique Adrien Mondot et Rémi Engel / Habillage sonore Brest Brest Brest



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-01T09:30:00+01:00

2023-02-26T19:00:00+01:00

© AdrienMClaireB