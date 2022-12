Contes Centre Culturel de Quartier Soupetard, 11 janvier 2023, Toulouse.

Contes Mercredi 11 janvier 2023, 10h30 Centre Culturel de Quartier Soupetard

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Contes pour les tout-petits par les bénévoles du quartier Soupetard – Dès 3 mois

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37 [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1124, « description »: « Centres culturels Entrons au D E TO U L O U SE thu00e9u00e2tre ! Guide illustru00e9 du tru00e8s jeune spectateur », « html »: «

Consultez le guide en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-11T10:30:00+01:00

2023-01-11T11:30:00+01:00 © Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre Culturel de Quartier Soupetard Adresse 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Ville Toulouse Age maximum 99 lieuville Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Contes Centre Culturel de Quartier Soupetard 2023-01-11 was last modified: by Contes Centre Culturel de Quartier Soupetard Centre Culturel de Quartier Soupetard 11 janvier 2023 Centre culturel de quartier Soupetard Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne