Le bruit des choses qui tombent Vendredi 25 novembre, 20h00 Centre Culturel de Quartier Soupetard

Théâtre – Cie POLLEN – Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes – Dès 12 ans

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37

Le bruit des choses qui tombent explore la complexité de la relation mère-fille. Entre répulsion et amour fusionnel, ce duo développe une écriture sur

les difficultés de la transmission entre génération, les liens familiaux et leur rôle dans l’émancipation des femmes. Comment se libérer de ce qu’on

doit être, de notre héritage et des diktats de notre société ?

Création collective dirigée par Katarzyna Kurzeja / Avec Delphine Kostusiak, Nelly Nuccio / Regard extérieur Thomas Niklos



© Clément Leblanc