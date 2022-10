EtrangeR Centre Culturel de Quartier Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

EtrangeR Centre Culturel de Quartier Soupetard, 10 novembre 2022, Toulouse. EtrangeR Jeudi 10 novembre, 19h00 Centre Culturel de Quartier Soupetard

Tarif B

Culture Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37

05 31 22 99 70 https://soupetard.toulouse.fr Le Centre d’animation Soupetard accueille trois centres de loisirs et deux Accueils jeunes. Il offre des ateliers musicaux et d’arts plastiques. Des stages ainsi que des sorties famille sont également organisés. Le centre héberge aussi des ateliers associatifs.Tout au long de la saison, il accueille des pièces de théâtre et des concerts, ainsi que des spectacles et des contes pour les plus jeunes. Il programme aussi plusieurs expositions à caractère artistique ou pédagogique.À télécharger (format.pdf)La programmation de votre étéLa saison culturelle septembre 2020 – janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020-2021 du territoire Toulouse EstLes tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateur Cirque Dès 12 ans Cie Terre à plumes Dans le cadre de la Nuit du cirque, en partenariat avec La Grainerie EtrangeR est un duo transdisciplinaire entre danse contemporaine, musique et cirque. Prononcé « étrange ère », ce spectacle questionne notre rapport au monde, à l’autre. C’est une invitation pour le spectateur à confronter sa réalité à celles des autres. Sur scène, les personnages utilisent leurs différences – de poids, de genre, de gestuelle, de taille – pour permettre au public de questionner leurs propres contradictions. Direction artistique, interprétation Chloé Bonni, Lucas Mareuil / Composition musicale Lucas Mareuil Précédé à 18h du pot de lancement de la Nuit du Cirque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T19:00:00+01:00

2022-11-10T23:59:00+01:00

