Poèmes électriques Centre Culturel de Quartier Soupetard, 2 novembre 2022, Toulouse.

Poèmes électriques 3 – 30 novembre Centre Culturel de Quartier Soupetard

Culture

Centre Culturel de Quartier Soupetard 63 Chemin de Heredia, 31500 Toulouse, France Jolimont / Soupetard / Roseraie / Gloire / Gramont / Amouroux Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie Métro : ligne A – RoseraieBus : lignes 19, 37

05 31 22 99 70 https://soupetard.toulouse.fr Le Centre d'animation Soupetard accueille trois centres de loisirs et deux Accueils jeunes.

Arts croisés

Cie François Cys, Les Espaces Cyclophones

Les Poèmes électriques, ce sont des vélos, des câbles, des branchements et des embranchements. D’un coup de pédales c’est la magie électrique qui opère. Des éclairages, des petits moteurs et des machines à sons libèrent l’imagination. Agencer le silence pour le faire résonner, construire des univers poético-mécaniques qui nous ressemblent, nous rassemblent, qui s’animent à la force de vos jambes. Chercher, expérimenter et découvrir le son dans sa forme brute dans les univers pleins de vie.

En lien avec l’exposition stage parent-enfant Musique d’objets, dès 6 ans, le sam. 26 nov. de 14h30 à 16h30



