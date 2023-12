Entre deux Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Entre deux Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse, 7 février 2024 17:30, Toulouse. Entre deux Mercredi 7 février 2024, 18h30 Centre Culturel de Quartier Reynerie 5 € les deux spectacles du festival Théâtres d’Hivers Pépite Ange, 3e brigade, redescend sur Terre le temps d’une mission. Caspier erre dans son quotidien ordinaire sans savoir que la mission… c’est lui ! >> Découvrez tout le programme du festival Théâtres d’Hivers << Centre Culturel de Quartier Reynerie 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1067, « description »: « festival de thu00e9u00e2tre amateur u00e0 toulouse 2526 u00c9DITION e e u00c9DITION 1820 SPECTACLES SPECTACLES DANS ET 1813 SALLES SALLES 31 JAN > 11 Fu00c9V 9 > 15 Fu00c9V 2024 2023 1 », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Brochure Thu00e9u00e2tres Hivers 2024 », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/231206164344-5743d3dcac953de0bb27cd830401dd89/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/005971811174009ad0eb8 », « thumbnail_height »: 1600}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/005971811174009ad0eb8 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Heure : 17:30
Catégories d'Évènement: Haute-Garonne, Toulouse

