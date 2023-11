Le voleur de papillons Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse, 3 janvier 2024, Toulouse.

Le voleur de papillons Mercredi 3 janvier 2024, 10h30, 15h30 Centre Culturel de Quartier Reynerie Tarif D

Une fable marionnettique accompagnée par le théâtre d’ombres et la musique. « Oh Mamouchka, je voudrais être un papillon et toi tu serais mon soleil … » C’est l’histoire d’un amour. Un amour doux comme le miel entre un petit enfant et sa grand-mère chérie. C’est l’histoire d’un voyage. Le voyage de cet enfant parcourant la terre hors des sentiers battus à la recherche des papillons, « ces êtres délicats qui dansent dans le ciel » et que sa grand-mère aimait tant. C’est l’histoire de la vie. La vie et sa magie conduisant ce petit tout au bout de son rêve…

Mise en scène Jean-Michel Sautrez / Jeu & manipulation Anne-Laure Vergnes

Durée : 6 mois – 3 ans : 30 min. / Dès 3 ans : 45 min.

Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Consultez le guide en ligne

Centre Culturel de Quartier Reynerie 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://metropole.toulouse.fr/kiosque/guide-du-tres-jeune-spectateur »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-03T10:30:00+01:00 – 2024-01-03T11:00:00+01:00

2024-01-03T15:30:00+01:00 – 2024-01-03T16:15:00+01:00

© Droits réservés