Racines Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse, 25 octobre 2023, Toulouse.

Racines Mercredi 25 octobre, 19h00 Centre Culturel de Quartier Reynerie Entrée libre

« Depuis mon plus jeune âge, j’aime la matière noble qui est le bois. J’aime ses essences, ses couleurs variées, sa densité. J’ai acquis plusieurs techniques et j’ai été initié avec des outils et techniques traditionnelles africaines par des maîtres sculpteurs burkinabés. Racines pour l’arbre, Racines pour les origines, Racines aussi pour la nostalgie du festival qui se tenait à la Reynerie, qui m’a et qui nous a apporté, qui nous a fait rêver, et aussi pour les liens qui nous unissent à tous » Claude Fara Komano

Exposition du mar. 24 oct. au ven. 24 nov.

Centre Culturel de Quartier Reynerie 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie

©Marie Hyvernaud