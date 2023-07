Granita et le bazar des émotions Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse, 24 octobre 2023, Toulouse.

Granita et le bazar des émotions Mardi 24 octobre, 15h00 Centre Culturel de Quartier Reynerie Tarif D

Au travers d’un livre pop-up géant, qui page après page se déploie sur scène, nous découvrons l’histoire de Granita avec ses questions d’environnement et d’émotions. Granita est une petite fille italienne de 7 ans qui mène une vie paisible et heureuse avec sa grand-mère dans la forêt. À la mort de celle-ci, Granita retourne chez ses parents en ville, elle est alors confrontée à un environnement où les émotions n’ont plus leur place. Petit à petit, Granita enfouit ses émotions qui débordent dans le sac de l’oubli, jusqu’à qu’elle ne soit plus qu’un fantôme qui erre dans la ville… Elle se souvient alors du trésor que lui a laissé sa grand-mère et part à sa recherche …

Comédienne, circassienne, écriture et décor Giovanna Merlin / Univers musical Quentin Daniel

Mise en scène Sarah Carlini / Livre pop-up Françoise Lannes et Giovanna Merlin / Durée 50 min.

En lien avec le spectacle, atelier de médiation autour du cirque/expression théâtrale à 10h sur inscription (+3€)

Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais

quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits !

Consultez le guide en ligne

Centre Culturel de Quartier Reynerie 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1124, « description »: « Centres culturels Entrons au D E TO U L O U SE thu00e9u00e2tre ! Guide illustru00e9 du tru00e8s jeune spectateur », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Le Guide illustru00e9 du tru00e8s jeune spectateur », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/221012155311-6078e110209adbed4c102b2e10c87e39/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718112a570c68e6a3 », « thumbnail_height »: 1590}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718112a570c68e6a3 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T15:00:00+02:00 – 2023-10-24T15:50:00+02:00

2023-10-24T15:00:00+02:00 – 2023-10-24T15:50:00+02:00

© Granita