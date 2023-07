Entreprendre ici et ailleurs Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Entreprendre ici et ailleurs Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse, 2 octobre 2023, Toulouse. Entreprendre ici et ailleurs 2 – 20 octobre Centre Culturel de Quartier Reynerie Entrés libre Cette exposition expose les clichés réalisés par des porteurs de projets de l’association Service International d’Appui au Développement Occitanie. Elle accompagne et forme à l’entrepreneuriat solidaire les diasporas africaines depuis 2012. Le vernissage de l’exposition (4 octobre 20h30) sera ponctué de témoignages des porteurs de projet qui invitent à repenser nos manières de voyager. Centre Culturel de Quartier Reynerie 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T12:30:00+02:00

2023-10-02T09:00:00+02:00 – 2023-10-02T12:30:00+02:00

2023-10-20T13:30:00+02:00 – 2023-10-20T17:00:00+02:00

