Vernissage : Luz et Camino Centre Culturel de Quartier Reynerie, 23 mars 2023, Toulouse. Vernissage : Luz et Camino Jeudi 23 mars, 19h00 Centre Culturel de Quartier Reynerie Marika Perros Centre Culturel de Quartier Reynerie 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Artiste habitante du quartier depuis 24 ans, la carrière artistique de Marika Perros l’a conduite à faire plus de 300 expositions dans 15 pays différents. Depuis 40 ans, elle explore la figuration suggérée, laissant au spectateur sa place de créateur via son regard. Elle dédie cette série à notre mère nature et à tous ses habitants de l’amibe à l’orang outan en passant par l’humain et le cachalot. Son sujet, c’est l’équilibre, la joie, parfois le silence contemplateur, parfois la force bouillonnante des éléments.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T19:00:00+01:00

2023-03-23T21:00:00+01:00 Marika Perros

Lieu Centre Culturel de Quartier Reynerie Adresse 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Ville Toulouse

