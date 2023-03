La Grande Lessive Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

La Grande Lessive Centre Culturel de Quartier Reynerie, 23 mars 2023, Toulouse. La Grande Lessive Jeudi 23 mars, 09h00 Centre Culturel de Quartier Reynerie La Grande Lessive est une installation artistique, éphémère et internationale qui a lieu chaque année. Les réalisations plastiques (dessins, peintures, photographies, images numériques, collages, poésies visuelles, etc.) sont conçues à partir d’une invitation commune sur le thème « Ma cabane et-est la tienne – Une installation éphémère faite de cabane », avant d’être suspendues en extérieur au sein du quartier. Centre Culturel de Quartier Reynerie 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T09:00:00+01:00 – 2023-03-23T18:30:00+01:00

2023-03-23T09:00:00+01:00 – 2023-03-23T18:30:00+01:00 © Droits réservés

