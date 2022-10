Projection Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Culture Centre Culturel de Quartier Reynerie 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Dans le cadre du Festival AlimenTERRE et de l’événement Quartiers libres Du 2 au 14 novembre, le festival AlimenTERRE a pour ambition d’éveiller les consciences sur l’urgence alimentaire et sur les interdépendances Nord-Sud. Dans le cadre de ce festival, le Centre culturel de quartier et le CROSI (Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale d’Occitanie) proposent la projection du film sélectionné. La séance sera suivie d’un temps de rencontre autour d’une collation avec des professionnels et des bénévoles.

