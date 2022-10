Toutes paysannes tous paysans Centre Culturel de Quartier Reynerie Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toutes paysannes tous paysans Centre Culturel de Quartier Reynerie, 1 novembre 2022, Toulouse. Toutes paysannes tous paysans 2 – 14 novembre Centre Culturel de Quartier Reynerie Culture Centre Culturel de Quartier Reynerie 1 place Conchita Grange Ramos 31100 Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Bande-dessinée Dans le cadre du Festival AlimenTERRE et de l’événement Quartiers libres Le festival AlimenTERRE a pour ambition d’éveiller les consciences sur l’urgence alimentaire et sur les interdépendances Nord-Sud. Le Centre culturel de quartier et le CROSI (Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale d’Occitanie) proposent une exposition autour de la bande-dessinée, un voyage au coeur de l’agroécologie paysanne en Inde, en France et au Sénégal. Visites commentées mer. 9 nov. – dès 14h

