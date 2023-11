Un peu perdue Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 23 février 2024, Toulouse.

Un peu perdue Vendredi 23 février 2024, 16h30, 17h00 Centre Culturel de Quartier Renan Entrée libre dans la limite des places disponibles

Une femme à bicyclette avale une mouche. Un voyage onirique et poétique de cette drosophile dans le corps humain, au cours duquel elle rencontrera des turbulences. Pour explorer le corps humain, ses maladies, infections, cystites, kystes, diverticules, boutons ou stérilets mal placés, vers solitaires de 6 mètres… trois interprètes se partagent le jeu en scène et la manipulation d’illustrations au rétroprojecteur(s).

De et avec : Sonia Franco, Fabien Gautier et Alix Mouysset

Illustrations : Fabien Gautier et Alix Mouysset

En lien avec le spectacle, atelier rétro projeté (dès 9 ans) « Animation au rétroprojecteur » sam. 24 fév. de 14h à 16h . (Gratuit sur inscription auprès du Centre culturel)

Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.toulouse.fr/annuaire/centre-culturel-renan »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-23T16:30:00+01:00 – 2024-02-23T17:00:00+01:00

2024-02-23T17:00:00+01:00 – 2024-02-23T17:30:00+01:00