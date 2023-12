Pitpit Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 27 janvier 2024 16:00, Toulouse.

Tara ! Tarout ! Y a des moutons en dépression, des éléphants dans les jardins, un canapé dans la baleine, des poèmes de poètes. Tenez, par exemple : sous la plume de Jacques Roubaud, on cherche des fourmis mini-minuscules, on part à la chasse au Couscous Tacheté et on apprend à parler l’animal. Des plumes, il en vole quelques autres : celles des amis chansonniers, de Théophile Gautier, de l’oie qui va toujours vers le nord et des pigeons qui chient sur Paris…

Chant, claviers, accordéon, percussions Marin Marin

Contrebasse, percussions, chœurs Aude Bouttard

Vibraphone, percussions, chœurs Guillaume Viala

Durée 50 min.

Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

