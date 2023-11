Siestes électroniques Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 13 janvier 2024, Toulouse.

Le public confortablement installé part pour une plongée sonore immersive. Romain Barbot nous emmène dans une musique de souvenirs ou souvenirs de musique, des plages sonores jouant d’un état hypnagogique propice à l’introspection. Simultanément lumineuse et nocturne, légère et massive, douce et abrasive, elle hypnotise par sa simplicité apparente avant de nous perdre dans les infinies variations de son spectre.

Création Romain Barbot

Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Consultez le guide en ligne

Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d'Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-13T11:00:00+01:00 – 2024-01-13T11:30:00+01:00

