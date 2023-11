Les Rois du burlesque Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 2 décembre 2023, Toulouse.

Les Rois du burlesque Samedi 2 décembre, 17h00 Centre Culturel de Quartier Renan Tarif D / Pass culture

Venez découvrir des oeuvres du cinéma muet à travers le regard et le talent de l’accordéoniste Grégory Daltin.

Au programme :

La Maison démontable (One Week)

Edward F. Cline, Buster Keaton. 1920. 25 min.

Voyage au paradis (Never Weaken)

Fred C. Newmeyer. 1921. 19 min.

Non tu exagères ! (Now You Tell One)

Charley Bowers. 1926. 22 min.

Durée 1h / Accessible dès 10 ans

Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

2023-12-02T17:00:00+01:00 – 2023-12-02T18:00:00+01:00

© Lobster films