Projection de courts-métrages Festival Africlap Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Projection de courts-métrages Festival Africlap Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse. Projection de courts-métrages Festival Africlap Samedi 18 novembre, 16h30 Centre Culturel de Quartier Renan Entrée libre dans la limite des places disponibles / Disponible avec le Pass Culture Le festival Africlap est une fenêtre cinématographique qui s’ouvre sur l’Afrique pour permettre de découvrir de nouveaux contes, une sorte de miroir sur les sociétés traditionnelles et modernes africaines. Cette année, le Centre culturel s’associe au festival pour sa 10e édition et vous propose une projection à 16h30 couplée à des ateliers Micro-Folie sur la thématique du masque africain. Durée 45 min. Accessible dès 9 ans Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T16:30:00+01:00 – 2023-11-18T17:15:00+01:00

