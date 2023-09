Masques, objet vivant, objet de collection Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Masques, objet vivant, objet de collection Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 18 novembre 2023, Toulouse. Masques, objet vivant, objet de collection Samedi 18 novembre, 16h00 Centre Culturel de Quartier Renan Entrée libre (réservation conseillée) / Disponible avec le Pass Culture Mystérieux, magnétiques, parfois puissants parfois drôles, les masques africains nous regardent muettement depuis les vitrines de nos musées. Mais, en Afrique, dans les populations qui les créent, les masques vivent, chantent et dansent. Alors qu’est-ce qu’un masque africain ? Partez à la découverte d’un des objets les plus emblématiques de l’Afrique subsaharienne. Accessible dès 12 ans Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

