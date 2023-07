Croquette, corps, cornichon Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 17 novembre 2023, Toulouse.

Croquette, corps, cornichon Vendredi 17 novembre, 19h00 Centre Culturel de Quartier Renan Entrée libre dans la limite des places disponibles / Disponible avec le Pass Culture

Croquette, corps, cornichon mélange les équilibres sur les mains, l’acrobatie et le mouvement dansé, dans une esthétique rétro kitch des années 80/90 ! Cette pièce explore la transformation des corps à partir de l’imaginaire du monstre et de ses représentations. Croquette, corps, cornichon traite la représentation de la beauté (le fashion/le moche), la domination, les représentations de genre et l’identité queer.

De et avec Steph et Camille Bontout-Mouat / Durée 40 min.

Spectacle en création

Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T19:40:00+01:00

© Croquette, corps, cornichons.