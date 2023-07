Projection jeune public en famille Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Projection jeune public en famille Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 3 novembre 2023, Toulouse. Projection jeune public en famille Vendredi 3 novembre, 16h30 Centre Culturel de Quartier Renan Entrée libre dans la limite des places disponibles Le Centre culturel de quartier Renan et le Collectif la Ménagerie vous proposent un temps de découverte de courts-métrages d’animations réalisés par des amateurs et professionnels en direction du jeune public ! Pour débuter, un atelier Micro-Folie sur la thématique de l’amour sera proposé à 16h30, suivi d’une projection à 17h. Cette proposition se clôturera par un goûter offert par le Centre Culturel. Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n’y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits ! Consultez le guide en ligne Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1124, « description »: « Centres culturels Entrons au D E TO U L O U SE thu00e9u00e2tre ! Guide illustru00e9 du tru00e8s jeune spectateur », « html »: « « , « type »: « rich », « title »: « Le Guide illustru00e9 du tru00e8s jeune spectateur », « provider_name »: « calameo.com », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/221012155311-6078e110209adbed4c102b2e10c87e39/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/toulouse/books/0059718112a570c68e6a3 », « thumbnail_height »: 1590}, « link »: « https://www.calameo.com/toulouse/read/0059718112a570c68e6a3 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T16:30:00+01:00 – 2023-11-03T17:30:00+01:00

2023-11-03T16:30:00+01:00 – 2023-11-03T17:30:00+01:00 © Xbofilms Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre Culturel de Quartier Renan Adresse 5 chemin d'Audibert 31200 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age max 99 Lieu Ville Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse

Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/