Portraits de quartier animés Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 30 octobre 2023, Toulouse.

Portraits de quartier animés 30 octobre – 3 novembre Centre Culturel de Quartier Renan Informations et inscriptions auprès du Centre culturel et de l’association la Ménagerie au 06 84 84 99 42

La Ménagerie poursuit ce rendez-vous annuel avec les habitants du quartier des Izards. Chaque année une nouvelle approche artistique est proposée avec l’accompagnement de professionnels de l’image et du son. Ces courts documentaires animés sont ensuite largement diffusés dans le quartier et au-delà permettant ainsi de partager paroles et points de vue d’habitants.

Gratuit

Accessible dès 7 ans

Création sonore du 26 sept. au 18 oct. les mardis 17h -19h & mercredis 15h -17h (sur inscription)

Création image du 30 oct. au 3 nov. Ouvert à tous de 10h à 12h30 en continu

Ouvert aux groupes/institutions de 14h30 à 17h sur réservation

Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

