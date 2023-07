Ma distinction Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 25 octobre 2023, Toulouse.

Ma distinction Mercredi 25 octobre, 19h00 Centre Culturel de Quartier Renan Entrée libre dans la limite des places disponibles / Disponible avec le Pass Culture

Dans ce seul-en-scène humoristique, Wally raconte son histoire. Celle de quelqu’un qui grandit dans une cité ouvrière du bassin industriel de Decazeville. Dès l’enfance, il pressent instinctivement pas mal de choses sans avoir les clés pour les comprendre. Il relie son vécu avec certaines lectures, et souhaite alors comprendre ces mécanismes sociaux dont parle Bourdieu dans La Distinction. Dans ce texte, où truculence et autodérision vont de pair, Wally raconte aussi cette France ouvrière des années 1970, avec ses dominations plus ou moins symboliques.

Écriture, conception et interprétation Lilian Derruau / Mise en scène Jérôme Rouger / Durée 1h15 / Accessible dès 12 ans

Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T19:00:00+02:00 – 2023-10-25T20:15:00+02:00

