Artifices – Sortie de résidence Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 15 septembre 2023, Toulouse.

Artifices – Sortie de résidence Vendredi 15 septembre, 17h30 Centre Culturel de Quartier Renan Entrée libre dans la limite des places disponibles

Artifices est le point de rencontre entre spectacle vivant et arts plastiques. Entre théâtre, atelier d’artiste et salle d’exposition, le spectateur est invité à prendre place à une longue table sur laquelle défileront les personnages d’une histoire entre récit d’apprentissage et chorégraphie d’objets détournés.

Sortie de résidence suivie d’un apéro convivial et des actus culturelles présentées par les acteurs du territoire

Conception et manipulation Lukasz Areski / Regard extérieur Dominique Boulard / Durée 30 min.

Accessible dès 8 ans

Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

2023-09-15T17:30:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

Cie Areski