Soirée Mômes Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 13 juillet 2023

Soirée Mômes
Jeudi 13 juillet, 18h00
Centre Culturel de Quartier Renan

Esprit guinguette & ciné plein air en entrée libre – Spectacle tarif D

Une soirée mômes, le rendez-vous consacré aux enfants cet été ! Un spectacle, des ateliers et jeux géants en bois suivis d'un ciné plein air, une journée qui promet de la découverte et du rire !

Au programme :
16h30 – 17h30 : Initiation éveil danse (3-5 ans)
18h – Spectacle Tandem – Cie la Haut (en salle) théâtre gestuel clownesque à tendance poétique
19h – 22h – Esprit guinguette, bar à sirop, jeux en bois géants (parvis du Centre)
22h – Ciné plein air Pattie et la colère de Poséidon (sur le City stade) – aventure / fantastique

Pour profiter pleinement, découvrez le guide illustré du très jeune spectateur. Vous n'y trouverez aucune leçon mais quelques clés et conseils pour aller voir un spectacle avec vos tout-petits !

Centre Culturel de Quartier Renan
5 chemin d'Audibert 31200 Toulouse

