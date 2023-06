Concert – Rencontre avec Rolando Luna Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Concert – Rencontre avec Rolando Luna Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse, 5 juillet 2023, Toulouse. Concert – Rencontre avec Rolando Luna Mercredi 5 juillet, 17h30 Centre Culturel de Quartier Renan Entrée libre dans la limite des places disponibles Dans le cadre de sa venue au Festival de Toulouse, où il rendra hommage au légendaire Buena Vista Social Club dont il fut le pianiste, Rolando Luna viendra nous faire découvrir son art et parler de sa vie musicale qui le fait voyager à travers le monde. Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

