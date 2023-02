TRAITS Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

TRAITS Centre Culturel de Quartier Renan, 27 mai 2023, Toulouse. TRAITS Samedi 27 mai, 11h00 Centre Culturel de Quartier Renan

Tarif D

Essai de cirque graphique par la Cie SCOM Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Une revisite contemporaine de trois fondamentaux du cirque : Le corps, la famille et le cercle. Inspiré par les oeuvres des peintres Joan Miro et Vassili Kandinsky, TRAIT(s) met en scène une circassien à la roue Cyr. Au rythme du jaillissement des formes et des couleurs, sous l’action de l’agrès, le mouvement circassien s’écrit, se dessine. TRAIT(s) est un spectacle dont l’art est la matière.

De Coline Garcia / Aide à la mise en scène Nathalie Bertholio / Avec Marica Marinoni et Elena Damasio (en alternance)

Séance scolaire ven. 26 mai – 9h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T11:00:00+02:00

2023-05-27T12:00:00+02:00 © Coline Garcia

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre Culturel de Quartier Renan Adresse 5 chemin d'Audibert 31200 Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Ville Toulouse lieuville Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

TRAITS Centre Culturel de Quartier Renan 2023-05-27 was last modified: by TRAITS Centre Culturel de Quartier Renan Centre Culturel de Quartier Renan 27 mai 2023 Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne