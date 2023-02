50 minutes avec toi Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

50 minutes avec toi Centre Culturel de Quartier Renan, 12 mai 2023, Toulouse. 50 minutes avec toi Vendredi 12 mai, 19h00

Théâtre – Cie La Part Manquante Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Un père s’écroule au pied de son jeune fils. S’est-il évanoui ? Est-il mort ? On ne saura jamais. L’adolescent l’observe, mais il n’appelle pas au secours. Il choisit plutôt de dire à l’homme qui gît au sol les violences qu’il a subies depuis l’enfance parce qu’amoureux d’un jeune garçon. Un monologue saisissant d’un huis clos familial qui prescrit l’amour comme puissance émancipatrice.

Texte Cathy Ytak / Mise en scène et adaptation Alain Daffos / Avec Théo Martinez / Assistant à la mise en scène Jean Stéphane

Séance scolaire – 10h

