Moon Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Moon Centre Culturel de Quartier Renan, 10 février 2023, Toulouse. Moon 10 et 11 février Centre Culturel de Quartier Renan

Entrée libre

Spectacle de cirque – Cie Barks – Dans le cadre du Micro-Festival – Dés 6 ans Centre Culturel de Quartier Renan 5 chemin d’Audibert 31200 Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie Voyage spatial, Poèmes sans gravité, Cirque lunaire, Moon, c’est une constellation de petites formes antigravitaires. Une exposition mécanique et organique, à l’image de notre univers, en constante évolution, à explorer et à contempler. Entre inventions fantasques et acrobaties impossibles, c’est une recherche de variation de pesanteur, une forme d’adieu à notre poids, c’est une manière d’altérer l’espace et le temps. Durée 20 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T17:30:00+01:00

2023-02-11T18:00:00+01:00 Droits réservés

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre Culturel de Quartier Renan Adresse 5 chemin d'Audibert 31200 Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Ville Toulouse Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Moon Centre Culturel de Quartier Renan 2023-02-10 was last modified: by Moon Centre Culturel de Quartier Renan Centre Culturel de Quartier Renan 10 février 2023 Centre Culturel de Quartier Renan Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne