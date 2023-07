Ô Bledi ! Ô Toulouse ! Centre Culturel de Quartier La Brique Rouge Toulouse, 29 septembre 2023, Toulouse.

Ô Bledi ! Ô Toulouse ! 29 septembre – 26 octobre Centre Culturel de Quartier La Brique Rouge Entrée libre

L’exposition Ô Bledi ! Ô Toulouse ! retrace dix siècles d’histoire jalonnés de migrations, de dialogues, d’échanges culturels qui ont façonné le devenir et

l’identité de Toulouse. Les différents temps de cette exposition racontent des histoires, celles d’hommes et de femmes d’origine maghrébine, des initiatives collectives qui ont enrichi le récit toulousain dans de nombreux domaines : le sport, la culture ou encore l’économie.

Visite/médiation : mardi 3 octobre – 10h et jeudi 11 octobre – 18h30, gratuit sur inscription

Vernissage : vendredi 6 octobre – 18h30

Centre Culturel de Quartier La Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Saint-Michel / Le Busca / Empalot / Saint-Agne / Ile du Ramier Haute-Garonne Occitanie

